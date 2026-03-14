Caserta piange Tonino Lombardi | lutto per l’ex consigliere

Caserta si prepara a dare l'ultimo saluto a Tonino Lombardi, ex consigliere comunale e dirigente di Poste Italiane in pensione. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i residenti e le persone che lo hanno conosciuto nel corso degli anni. La città si appresta a ricordarlo come una figura significativa nel panorama locale.

La città di Caserta si prepara a piangere la scomparsa di Tonino Lombardi, una figura storica della politica locale che ha lasciato il suo segno sia come dirigente di Poste Italiane in pensione che come ex consigliere comunale. La notizia del decesso, avvenuta all’età di 77 anni, è stata resa nota dai familiari attraverso i canali social, annunciando anche le modalità delle esequie previste per domani. Il lutto cittadino si concentra attorno alla perdita di un uomo noto per il suo impegno nel mondo del lavoro e nella sfera pubblica. L’impatto di questa perdita si farà sentire pienamente sabato 14 marzo, quando la comunità si riunirà per rendere l’ultimo omaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caserta piange Tonino Lombardi: lutto per l’ex consigliere Articoli correlati Leggi anche: Politica casertana in lutto: è morto l'ex consigliere comunale Tonino Lombardi Pd Caserta, finisce l’era Camusso: Lombardi è il nuovo segretarioTempo di lettura: < 1 minutoDopo quasi tre anni di commissariamento, il Pd provinciale di Caserta ha un nuovo segretario. Altri aggiornamenti su Tonino Lombardi Tonino Lombardi, ex consigliere comunale del capoluogo, si è spento a 77 anniIl mondo della politica casertana è in lutto per la scomparsa di Tonino Lombardi, ex consigliere comunale del capoluogo, morto all’età di 77 anni. A darne ... casertakeste.it Muore Tonino Lombardi: CASERTA in lutto per l’ex consigliere comunaleHAI DIFFICOLTA’ AD ABBONARTI? GUARDA IL VIDEO-TUTORIAL. Ecco come fare. CasertaCE a soli 2€ al mese: inchieste e articoli in ESCLUSIVA CASERTA – La politica casertana perde una delle sue figure storic ... casertace.net