Dopo quasi tre anni di commissariamento, il Partito Democratico di Caserta ha scelto il suo nuovo segretario. Lombardi ha preso il posto di Camusso, segnando un cambio di passo per il partito locale. La nomina arriva dopo un periodo di incertezza e tensioni interne, e ora si attende di vedere come si svilupperanno le prossime mosse.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo quasi tre anni di commissariamento, il Pd provinciale di Caserta ha un nuovo segretario. Si tratta di Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monte Verna, proclamato segretario provinciale nell’assemblea tenutasi nel capoluogo. La sua era l’unica candidatura pervenuta, circostanza che non è piaciuta ad alcuni storici esponenti del Pd, come Adolfo Villani (sindaco di Capua) e Franco Capobianco (ex assessore provinciale), che non hanno preso parte alla fase congressuale lamentando il mancato coinvolgimento nella scelta dei circoli e del territorio. Alla presidenza dell’assemblea provinciale è stata poi eletta Annamaria Dell’Aprovitola, sindaco di Carinaro, e nel corso dei lavori è stata approvata la nuova direzione provinciale, composta da 50 membri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pd Caserta, finisce l’era Camusso: Lombardi è il nuovo segretario

Approfondimenti su Pd Caserta

Dopo quasi tre anni di commissariamento, il Partito Democratico di Caserta torna a scegliersi i propri vertici.

Durante il congresso del Pd a Caserta, è stata presentata la mozione unitaria che ha portato alla nomina di Stefano Lombardi come nuovo segretario provinciale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pd Caserta

Argomenti discussi: Pd Caserta: dopo 3 anni finisce il commissariamento. Lombardi segretario provinciale, Dell’Aprovitola presidente; Reggia di Caserta, il caso nomine finisce in Parlamento Pd: Allarme Unesco; Provinciali. Oggi la presentazione delle liste: i nomi dei candidati; L'ex consigliera Di Lernia si autosospende dal Pd.

Reggia di Caserta, il caso nomine finisce in Parlamento Pd: «Allarme Unesco»Le nomine del Cda della Reggia di Caserta non hanno semplicemente scatenato un dibattito ma hanno avviato una vera e propria battaglia parlamentare in nome di un sito Unesco che per i ... ilmattino.it

Pd Caserta: dopo 3 anni finisce il commissariamento. Lombardi segretario provinciale, Dell’Aprovitola presidenteAssemblea all’Hotel Europa, eletti i nuovi vertici del Partito Democratico. Presente la dirigenza regionale e nazionale. Subito al lavoro per le elezioni provinciali del 1° marzo ... casertanews.it

BASKET - Paperdi Juvecaserta sconfitta nel finale: a Ravenna finisce 77-74 facebook