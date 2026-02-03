Casa via al bando regionale | 8 alloggi pubblici da ristrutturare e assegnare a canone calmierato

La Regione ha aperto un bando per ristrutturare e assegnare otto alloggi pubblici in via di abbandono. L’obiettivo è rimettere subito a disposizione queste case, attualmente vuote perché in cattivo stato, per lavoratori e lavoratrici con redditi medio-bassi. La regione vuole usare i fondi disponibili per rendere gli alloggi abitabili e consegnarli alle famiglie che ne hanno bisogno, velocemente.

"Riassegnare rapidamente gli alloggi pubblici, attualmente sfitti perché bisognosi di interventi di ristrutturazione, a lavoratrici e lavoratori a reddito medio-basso: questo è il primo obiettivo della Regioneche, con questo bando, avrà uno strumento utile a orientare le risorse regionali, che.

