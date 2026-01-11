Case Viterbo tra le città più richieste ma perde una posizione nel 2025
Viterbo continua a essere tra le città più cercate per l'acquisto di case in Lazio. Tuttavia, nel 2025, la città perde una posizione nella classifica regionale, cedendo il passo ad Ardea. Questo cambiamento riflette le dinamiche del mercato immobiliare locale e le preferenze degli acquirenti, mantenendo comunque Viterbo come una destinazione di interesse nel settore residenziale.
Viterbo rimane una delle località più richieste per la ricerca di case. Anche se, rispetto al 2024, nella classifica del Lazio scende di una posizione per fare spazio ad Ardea. Il dato emerge dal report di Casa.it, che fotografa quali sono le tendenze di ricerca delle case in vendita e in affitto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
