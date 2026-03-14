Casanova era pazzo delle ostriche E paragonava le femmine ai ragù

Casanova, noto come grande seduttore veneziano, aveva una passione particolare per le ostriche e spesso le associava alle donne, paragonandole ai ragù. La sua vita si svolgeva tra ambienti diversi, passando con disinvoltura dalle bettole alle corti più eleganti, dimostrando un palato raffinato e una naturale capacità di adattarsi a ogni contesto.

Giacomo Casanova era un palato libero, poteva frequentare indifferentemente le osterie popolari come le cucine nobiliari, andare al mercato o a pesca. Per lui il piacere della gola godeva di pari apprezzamento come altri per i quali è passato alla storia. Una conferma tra le pagine del suo diario, Histoire de ma vie, scritto nel rifugio boemo del Castello di Dux dove gli aveva donato ospitalità l’amico conte di Waldstein. «Amai i piatti dai sapori forti, come il pasticcio di maccheroni, il vischioso merluzzo, la cacciagione il cui aroma spesso confina con sentori fetidi, così come i formaggi, la cui perfezione si rivela quando i piccoli esseri che li abitano cominciano a diventare visibili», forse un cenno al caciomarcetto abruzzese che leggenda vuole come, deposto nella madia la sera, lo si trovasse parcheggiato altrove il giorno dopo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Casanova era pazzo delle ostriche. E paragonava le femmine ai ragù Articoli correlati Giacomo Casanova amava le femmine ma non di meno il ciboLo scorso anno si è ricordato il trecentesimo anno della nascita di Giacomo Casanova, una delle figure più originali e caratteristiche del... Cos’è questa storia delle tartarughe femmine che si lanciano dalle scogliere per sfuggire ai maschiSull'isola di Golem Grad, in Macedonia del Nord, ci sono troppe testuggini maschio e pochissime femmine.