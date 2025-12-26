I Carabinieri delle stazioni di Affile e Subiaco hanno arrestato un 43enne, con precedenti penali anche specifici, gravemente indiziato dei reati di resistenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’intervento dei militari era stato richiesto al numero di emergenza 112 da alcuni avventori di un esercizio pubblico di Agosta che, avevano segnalato la presenza dell’uomo visibilmente ubriaco, che stava infastidendo e molestando altri avventori. L’uomo effettivamente, in evidente stato di alterazione, appena si è accorto dell’arrivo della pattuglia dei Carabinieri, li ha immediatamente e immotivatamente insultati, minacciati di morte per poi avventarsi contro di loro colpendoli con calci e pugni, provocando varie contusioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, ubriaco molesta avventori bar e aggredisce i carabinieri: arrestato

