Molesta i clienti di un bar | denunciato dai carabinieri

Nel fine settimana del 3 e 4 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Padova hanno condotto un servizio straordinario di controllo nei comuni di Padova e Noventa. L'operazione ha mirato a prevenire furti in abitazione e altri reati predatori, garantendo maggiore sicurezza per la comunità. Durante i controlli, è stato denunciato un individuo per molestie ai clienti di un bar, contribuendo così alla tutela del territorio e dei cittadini.

Nel corso del weekend, tra il 3 e il 4 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Padova, al fine di contrastare il fenomeno dei furti in abitazione e dei reati predatori in genere hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, interessando i comuni di Padova e Noventa.

