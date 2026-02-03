Casa della comunità lavori in corso Traslocano i reparti
I lavori alla Casa della Comunità di Copparo sono iniziati e già si sentono. Per permettere i lavori al primo piano, alcuni reparti stanno facendo traslochi temporanei. La struttura rimane aperta, ma alcune sezioni sono già state spostate in altre zone del complesso. La cittadinanza potrà continuare a usufruire dei servizi, anche se con qualche modifica temporanea. Gli interventi rientrano nel piano di ristrutturazione finanziato dal Pnrr.
Pnnr e lavori alla casa della comunità di Copparo, una serie di traslochi temporanei per consentire i lavori al primo piano dell’edificio. Proseguono gli interventi che sono connessi alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Pnrr) alla Casa della Comunità Terre e Fiumi di Copparo. Proprio questa settimana sono previsti una serie di trasferimenti comunque temporanei, fino al termine dei lavori al primo piano. A partire dalla giornata di oggi i servizi e gli ambulatori di pneumologia, oculistica, ortottista e dermatologia saranno spostati quindi al secondo piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Casa della Comunità
Lavori alla Casa della comunità, al via i trasferimenti: il programma della settimana
Questa settimana a Copparo si svolgono i trasferimenti temporanei alla Casa della Comunità Terre e Fiumi.
Totti e Noemi Bocchi traslocano, lite con il padrone di casa su rate d?affitto e lavori. Saranno vicini di Bonolis
Ultime notizie su Casa della Comunità
Argomenti discussi: Casa della Comunità di Sassuolo: lavori di ristrutturazione dell’ingresso principale, attivato un accesso temporaneo; Casa della Comunità di Sassuolo, attivato accesso temporaneo per i lavori di ristrutturazione; Recco - Casa della Comunità; Lavori alla Casa della comunità, al via i trasferimenti: il programma della settimana.
Casa della comunità, lavori in corso. Traslocano i repartiPnnr e lavori alla casa della comunità di Copparo, una serie di traslochi temporanei per consentire i lavori al primo piano dell’edificio. Proseguono gli interventi che sono connessi alla ... ilrestodelcarlino.it
Ospedale e casa di comunità: ecco come cambia volto la sanità aretina. I tempi dei cantieriPresto la città avrà un ospedale e una casa di comunità. Stanno prendendo forma le nuove strutture destinate a rafforzare l’assistenza sanitaria intermedia a vantaggio della salute dei cittadini. Oper ... corrierediarezzo.it
Liratv. . Casa Comunità Matierno, Cgil Fp «No a soluzioni di ripiego» Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #CGIL #eseiprotagonista #sanità #casa #comunità #lavoro #Matierno #Salerno #sindacato #territo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.