Casa della comunità lavori in corso Traslocano i reparti

I lavori alla Casa della Comunità di Copparo sono iniziati e già si sentono. Per permettere i lavori al primo piano, alcuni reparti stanno facendo traslochi temporanei. La struttura rimane aperta, ma alcune sezioni sono già state spostate in altre zone del complesso. La cittadinanza potrà continuare a usufruire dei servizi, anche se con qualche modifica temporanea. Gli interventi rientrano nel piano di ristrutturazione finanziato dal Pnrr.

Pnnr e lavori alla casa della comunità di Copparo, una serie di traslochi temporanei per consentire i lavori al primo piano dell’edificio. Proseguono gli interventi che sono connessi alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Pnrr) alla Casa della Comunità Terre e Fiumi di Copparo. Proprio questa settimana sono previsti una serie di trasferimenti comunque temporanei, fino al termine dei lavori al primo piano. A partire dalla giornata di oggi i servizi e gli ambulatori di pneumologia, oculistica, ortottista e dermatologia saranno spostati quindi al secondo piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa settimana a Copparo si svolgono i trasferimenti temporanei alla Casa della Comunità Terre e Fiumi.

