Cartellone ambientale con gaffe annessa | Reato penale a due passi dal tribunale

Un cartellone ambientale vicino al tribunale ha attirato l’attenzione con una scritta imprecisa: “Reato penale”. La pubblicità presenta un errore evidente e si trova a pochi passi dall’edificio giudiziario, dove si svolgono i processi. La frase, pensata per essere incisiva, ha invece suscitato sorpresa tra passanti e cittadini. La pubblicità si inserisce in un contesto in cui le regole non scritte della comunicazione pubblicitaria vengono spesso messe alla prova.

Un involontario e imbarazzante concetto "rafforzato" nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione, affidata dagli uffici comunali a una agenzia di comunicazione. Non è passata affatto inosservata BRINDISI - Regole non scritte dicono che una pubblicità, per essere efficace, deve colpire subito ed essere indimenticabile. Ma un messaggio rimane impresso anche quando è dimenticabile. Tipo quello affisso a due passi dal tribunale di Brindisi. Recita: “Abbandonare i rifiuti è un reato penale”. Che è un po' come inserire “ma però” in una frase: d'accordo rafforzare il concetto, ma qui si esagera. La gaffe della campagna di comunicazione non è passata inosservata, e nei bar e sui social le ironie si sprecano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Un gioiello seicentesco con un parco secolare a due passi dal Lago di ComoNel cuore della provincia di Como, a pochi minuti dalle rive del lago e dalle eleganti atmosfere del centro cittadino, sorge una dimora storica di... Leggi anche: Valanga sul Grignone: le immagini dal fronte a due passi dal Rifugio Brioschi