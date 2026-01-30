Un gioiello seicentesco con un parco secolare a due passi dal Lago di Como

Nel cuore della provincia di Como, a pochi minuti dalle rive del lago e dal centro cittadino, si trova una dimora storica del Seicento. Un vero gioiello che si distingue per la sua bellezza e il suo parco secolare. Oggi questa proprietà è in vendita, pronta a raccontare la sua storia e il suo fascino a chi cerca un pezzo di storia e di eleganza.

Nel cuore della provincia di Como, a pochi minuti dalle rive del lago e dalle eleganti atmosfere del centro cittadino, sorge una dimora storica di rara bellezza, oggi proposta in vendita come autentica testimonianza di lusso senza tempo. Una villa di pregio assoluto, in vendita su Lionard, capace di coniugare valore architettonico, fascino storico e una privacy ormai introvabile. Edificata nel Seicento e perfettamente conservata nel corso dei secoli, la residenza colpisce sin dal primo sguardo per la sua imponente facciata impreziosita da grandi vetrate panoramiche che si affacciano su un ampio cortile centrale.

