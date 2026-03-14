La Carta del Docente, lo strumento di supporto alla formazione degli insegnanti, torna a essere oggetto di discussione politica. Per l’anno scolastico 2025-2026, il bonus viene riattivato con un importo più basso rispetto al passato. Matteo Renzi ha criticato pubblicamente il Governo, sottolineando la riduzione della cifra destinata ai docenti. La questione ha suscitato reazioni da parte di diverse forze politiche.

La Carta del Docente torna al centro del dibattito politico italiano. Il bonus destinato alla formazione degli insegnanti, introdotto nel 2015 durante il governo guidato da Matteo Renzi, è stato riattivato per l’anno scolastico 2025-2026 con un importo inferiore rispetto al passato. Dai tradizionali 500 euro annui si passa infatti a circa 383 euro per docente. Una riduzione che ha scatenato polemiche immediate, soprattutto da parte dello stesso Renzi, che ha accusato l’attuale esecutivo di aver tagliato un sostegno importante per la professione docente. Con un post su X Matteo Renzi ha espresso appieno il disappunto sulla novità spiegando che «grazie al governo Meloni la Carta del docente non vale più 500 euro ma 383 euro», criticando l’esecutivo per la riduzione dell’importo del bonus. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Carta docenti ridotta: Renzi attacca il Governo sul bonus insegnanti

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