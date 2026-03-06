Piccolotti attacca il Governo sulla scuola e sul bonus docenti | Il Governo odia gli insegnanti
Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra e membro della Commissione Cultura alla Camera, ha criticato duramente il Governo riguardo alla scuola e al bonus docenti, affermando che l’esecutivo odia gli insegnanti. La deputata ha rilasciato una nota in cui esprime la sua posizione, evidenziando il suo disappunto sulle questioni legate al lavoro degli insegnanti e alle politiche scolastiche adottate dall’attuale amministrazione.
Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra e componente della Commissione Cultura alla Camera, torna ad attaccare l’esecutivo sul terreno della scuola e affida a una nota parole molto dure sul fronte del lavoro docente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Montanari attacca Meloni: “Odia la Costituzione, il suo governo ha cultura profondamente fascista” – Video“Oggi siamo qui per la Costituzione, un progetto di società in cui i giudici non obbediscono al governo, ma alla legge.
Leggi anche: Carta del Docente a 383 euro dal 9 marzo, M5S attacca: “Il Governo arriva in ritardo, taglia la Carta del docente e fa pagare agli insegnanti il conto”
Approfondimenti e contenuti su Piccolotti attacca.
Discussioni sull' argomento Piccolotti contro La Russa: Classe dirigente cialtronesca; Piccolotti: Meloni si apparecchia la legge elettorale perchè teme di perdere il referendum.
Piccolotti: Meloni si apparecchia la legge elettorale perchè teme di perdere il referendumElisabetta Piccolotti, ospite a DiMartedì di Giovanni Floris, attacca Giorgia Meloni sul referendum costituzionale: ... la7.it
Referendum giustizia, Calenda a Piccolotti: Le sembra intelligente dire che chi vota sì è fascista?Botta e risposta negli studi di In Onda tra Carlo Calenda ed Elisabetta Piccolotti sul referendum sulla giustizia. la7.it
È cominciata un’altra guerra. Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran, che sta rispondendo. Non sarà un attacco lampo, non sarà la soluzione per il popolo iraniano, soprattutto i giovani e le donne, che da anni riempiono le strade chiedendo libertà a costo de - facebook.com facebook
#inonda Referendum giustizia, Calenda a Piccolotti: "Le sembra intelligente dire che chi vota Sì è fascista". x.com