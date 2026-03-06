Piccolotti attacca il Governo sulla scuola e sul bonus docenti | Il Governo odia gli insegnanti

Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra e membro della Commissione Cultura alla Camera, ha criticato duramente il Governo riguardo alla scuola e al bonus docenti, affermando che l’esecutivo odia gli insegnanti. La deputata ha rilasciato una nota in cui esprime la sua posizione, evidenziando il suo disappunto sulle questioni legate al lavoro degli insegnanti e alle politiche scolastiche adottate dall’attuale amministrazione.