Il segretario nazionale di NdC ha commentato la decisione del Governo di ridurre la carta del docente, definendola un segnale profondamente sbagliato. La misura, che interessa il bonus annuale destinato agli insegnanti, ha suscitato reazioni critiche da parte del rappresentante del partito, che ha espresso la propria opposizione attraverso un comunicato stampa. La modifica riguarda l'ammontare del contributo erogato ogni anno.

La Carta del Docente è stata negli anni uno strumento utile e concreto che ha consentito a migliaia di docenti di acquistare libri, software, strumenti digitali e materiali utili per migliorare la didattica e aggiornare le proprie competenze. Era uno strumento che funzionava e che ha contribuito a sostenere la qualità dell’insegnamento nelle nostre scuole. Se vi erano delle distorsioni nell’utilizzo, la strada giusta era renderlo più efficiente e più mirato, orientando la spesa verso strumenti realmente utili alla formazione e all’attività didattica, evitando utilizzi impropri e acquisti non attinenti. Non certo ridurre le risorse. Noi riteniamo che la Carta del Docente dovesse essere migliorata e rafforzata, non ridimensionata. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Carta del docente ridotta, Mastella attacca il Governo: “Segnale profondamente sbagliato”

Carta del docente, Mastella: “Ridimensionarla è stato un segnale profondamente sbagliato”“La decisione del Governo Meloni di ridurre la Carta del Docente da 500 euro a 383 euro è un segnale profondamente sbagliato nei confronti di una...

Leggi anche: Carta del Docente a 383 euro dal 9 marzo, M5S attacca: “Il Governo arriva in ritardo, taglia la Carta del docente e fa pagare agli insegnanti il conto”

Altri aggiornamenti su Carta del docente ridotta Mastella....

Temi più discussi: Carta del docente ridotta a 383 euro: polemiche tra gli insegnanti; Carta docente ridotta di quasi 120 euro l’anno, Anief: scelta sbagliata. Riparte la petizione per tornare ai 500 euro e includere anche gli Ata; Carta docente 2026 ridotta, c'è malcontento. Gilda: Nata male, rendere deducibili le spese degli insegnanti; Carta Docente: riattivazione il 9 marzo, disponibili 383 euro per gli insegnanti. La Voce della Scuola lo aveva anticipato nel podcast.

Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivareLeggi su Sky TG24 l'articolo Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivare ... tg24.sky.it

Carta del docente ridotta a 383 euro: polemiche tra gli insegnantiTaglio al bonus per la formazione, cresce il malcontento nel mondo della scuola La Carta del docente cambia volto e, soprattutto, cambia importo. Il bonus destinato alla formazione degli insegnanti, n ... ilmediano.com

Dieci anni fa il mio Governo ha istituto la carta del docente con 500€ per ciascun docente. Tutti i governi successivi hanno confermato la mia misura. Da lunedì prossimo grazie al Governo Meloni la carta del docente non vale più 500€ ma 383€ Giorgia Meloni - facebook.com facebook

Dieci anni fa il mio Governo ha istituto la carta del docente con 500€ per ciascun docente. Tutti i governi successivi hanno confermato la mia misura. Da lunedì prossimo grazie al Governo Meloni la carta del docente non vale più 500€ ma 383€ Giorgia Meloni x.com