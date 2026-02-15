Le pagelle Abiuso il migliore Schiavi detta i tempi Ruggeri attento

Bleve ha ricevuto un voto di 6,5 perché si è distinto per alcune parate importanti durante la partita, in particolare quella sul tiro di Santoro. Durante il match, si è anche fatto notare per alcune uscite sicure che hanno evitato rischi. Ruggeri, invece, è stato tra i più attivi in campo, dimostrando buona attenzione in fase difensiva. Abiuso si distingue come il migliore, mentre Schiavi ha dato ritmo alla squadra, impostando i tempi di gioco. Ruggeri, che ha debuttato nella formazione titolare, ha mostrato personalità e attenzione ai dettagli.

BLEVE 6,5. Bravo sul siluro di Santoro e in un paio di uscite. RUGGERI 6,5. Una delle novità di formazione. Non fa rimpiangere Calabrese con una prova attenta e pulita (80' TORREGROSSA n.g.). OLIANA 6–. Riesce a tenere un attaccante più prestante di lui come De Luca, a cui concede solo la sponda per il gol di Massolin. Nel recupero non chiude su Defrel ma erano saltati gli equilibri. ILLANES 6,5. In difesa fa ampiamente il suo. ZANON 6. Offre sempre uno sfogo sulla destra e colpisce una traversa. La sua fascia, però, è anche quella dove il Modena attacca meglio. MELEGONI 6. Dinamico, generoso. Perde qualche palla ma dà il suo contributo (70' DISTEFANO 5,5.