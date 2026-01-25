La Carrarese prosegue il suo cammino con una terza vittoria consecutiva, consolidando la posizione in classifica e alimentando le speranze di playoff. Tuttavia, l’allenatore Calabro invita alla prudenza, sottolineando l’importanza di mantenere i piedi per terra. Mentre la città inizia a sognare, il tecnico richiama all’equilibrio e alla concentrazione, fondamentali per affrontare le sfide del campionato.

Terza vittoria consecutiva e classifica con vista playoff. Carrara inizia a diventare città di sognatori, ma bisogna fare i conti con un salentino, Calabro, molto realista. "E’ concesso a chiunque di sognare – chiarisce Antonio Calabro in sala stampa – tranne a me, che ho il dovere di tenere i piedi ben piantati a terra e di farli tenere soprattutto alla squadra. Questo non vuol dire che non si è ambiziosi, ma che lo si è partita per partita. Il nostro segreto è sempre stato di guardare alla prossima gara. Dobbiamo pensare a mettere in cascina quanti più punti possibile per non essere invischiati in pericoli che non possiamo e vogliamo permetterci nei momenti caldi della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Carrarese Ora gli azzurri fanno sognare. Ma Calabro fa il pompiere: "Piedi per terra"

Carrarese Ora è l’attacco l’arma in più. La nuova ’rivoluzione’ di Calabro pagaLa Carrarese si distingue come una delle squadre più prolifiche in questa stagione, con un attacco che rappresenta un elemento chiave del suo rendimento.

