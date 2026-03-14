Carrarese a Castellammare | sfida decisiva e ruolo chiave

La partita tra Carrarese e Juve Stabia si è conclusa con un pareggio e si è giocata a Castellammare. Entrambe le squadre hanno affrontato il match cercando di ottenere punti importanti in questa fase del campionato. La sfida ha visto le due formazioni impegnate su entrambi i fronti, con occasioni e azioni che hanno caratterizzato l'incontro.

Il pareggio tra Carrarese e Juve Stabia, disputato a Castellammare, rappresenta un punto prezioso in una fase cruciale del campionato. L’allenatore Antonio Calabro ha sottolineato come la squadra abbia gestito con lucidità le varie fasi della gara, dimostrando determinazione e spirito di gruppo. La sfida si è svolta nel campo ostico di Castellammare, dove l’ambiente è noto per essere difficile da affrontare per le squadre ospiti. Nonostante le assenze importanti registrate da entrambe le formazioni, il risultato finale riflette fedelmente quanto accaduto sul terreno di gioco, confermando che nessuna delle due squadre ha avuto un dominio assoluto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrarese a Castellammare: sfida decisiva e ruolo chiave Articoli correlati Leggi anche: Virtus a Napoli: sfida decisiva con nuovi acquisti e assenze chiave Juve Stabia-Carrarese 1-1: un rigore di Torregrossa firma il pari in rimonta a CastellammareCastellammare di Stabia (Napoli), 14 marzo 2026 – Punto d’oro per la Carrarese al “Romeo Menti” dove gli azzurri hanno pareggiato un rimonta un match... Approfondimenti e contenuti su Carrarese a Castellammare sfida... Temi più discussi: Serie B. Carrarese, a Castellammare arbitra Tremolada: con lui anche la gara d'andata; Carrarese Calabrese lancia la volata finale: Siamo consapevoli delle nostre qualità; Carrarese, Mister Calabro: A Castellammare servirà una gara perfetta!; Serie B. Carrarese, le parole di mister Calabro alla vigilia della trasferta di Castellammare [VIDEO]. Juve Stabia-Carrarese 1-1: un rigore di Torregrossa firma il pari in rimonta a CastellammareTanta Juve Stabia nel primo tempo che va in gol col massese Most ma nella ripresa escono fuori gli apuani che pareggiano con merito. msn.com Torregrossa gela CastellammareIl rigore trasformato dall'italo-venezuelano permette alla Carrarese di strappare un pareggio prezioso sul campo della Juve Stabia ... rainews.it In coda vince solo il Bari, Mantova e Carrarese pareggiano a Empoli e Castellammare. Ko il Padova Lega B - facebook.com facebook Prossima partita 29ª giornata Serie BKT Carrarese Domenica 8 marzo 17:15 Stadio dei Marmi x.com