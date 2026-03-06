Virtus a Napoli | sfida decisiva con nuovi acquisti e assenze chiave

Domani sera alle 20.30, la Virtus Bologna scenderà in campo a Napoli per affrontare la squadra locale. La formazione di Dusko Ivanovic arriva all’appuntamento con alcuni nuovi acquisti e diverse assenze importanti. La partita si gioca a poche ore dalla sfida di Eurolega contro il Real Madrid, prevista sempre in questa settimana. La partita si svolge in un momento di grande tensione per entrambe le squadre.

Domani sera, alle 20.30, la Virtus Bologna di Dusko Ivanovic scenderà in campo a Napoli per una sfida decisiva contro la squadra della Guerri, a soli 48 ore dalla partita di Eurolega contro il Real Madrid a Madrid. In questa occasione, la formazione bianconera affronterà un avversario rinforzato da due nuovi acquisti, Kristupas Zemaitis e Isaiah Whaley, mentre saranno assenti alcuni titolari come Alessandro Pajola, Daniel Hackett e Naz Mitrou-Long. La gara rappresenta un punto di svolta nella corsa ai playoff per i napoletani, che hanno appena terminato la Final Eight di Coppa Italia e stanno cercando di costruire una nuova identità con l'arrivo dei nuovi giocatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

