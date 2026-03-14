Carrara | il 40% delle cave raggiunge il target del 50%

A Carrara, nel 2026, il settore del marmo mostra segnali di sviluppo con il 40% delle cave che ha già soddisfatto il requisito del 50% di lavorazione in loco. La crescita si evidenzia nei primi mesi dell’anno, mentre le imprese continuano a rispettare le nuove normative sulla trasformazione del materiale direttamente nelle cave. I dati sono stati resi noti nelle ultime settimane.

La lavorazione del marmo direttamente nelle cave di Carrara sta registrando una crescita significativa nei primi mesi del 2026, con il 40% delle imprese che ha già raggiunto la soglia obbligatoria del 50% di trasformazione sul territorio. I dati aggiornati a fine febbraio mostrano un’evoluzione positiva rispetto al novembre precedente, confermando l’efficacia delle nuove normative regionali e aprendo scenari futuri per l’occupazione locale. In questa fase critica per il settore estrattivo toscano, le autorità competenti hanno scelto di estendere i termini per il raggiungimento degli obiettivi, evitando sanzioni immediate che avrebbero messo in crisi centinaia di posti di lavoro diretti e nell’indotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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