Concessioni cave marmo. A Carrara 26 milioni.

Il bilancio del Comune di Carrara registra un incremento, con entrate totali di 110 milioni di euro. Di questi, 26,2 milioni derivano dai canoni di concessione e dai contributi delle cave di marmo, segnando un miglioramento rispetto all’anno precedente. Nonostante la riduzione della produzione, la gestione delle concessioni contribuisce in modo significativo alle entrate comunali, confermando l’importanza del settore minerario per il territorio.

Dopo 11 anni torna il segno più per il bilancio del Comune di Carrara, 110 milioni di entrate di cui 26,2 derivanti dai canoni di concessione e dai contributi legati alle cave, in aumento rispetto allo scorso anno nonostante la contrazione della produzione. Ieri il via libera del Consiglio comunale al previsionale 2026-2028; circa un terzo delle risorse del bilancio saranno destinate al sociale ed all’istruzione senza alcun innalzamento delle relative tariffe e con importanti agevolazioni come, per esempio, i 500mila euro previsti per coprire agevolazioni Tari. "Per la prima volta dopo 11 anni il Comune di Carrara ha un bilancio in attivo e questo grazie a quanto abbiamo fatto nel 2025 come amministrazione e maggioranza, con il fondamentale supporto degli uffici - dice la sindaca Serena Arrighi (foto) - È grazie a tutti loro che in pochi mesi abbiamo chiuso vicende che si trascinavano da anni come il contenzioso sulla strada dei Marmi e la conseguente chiusura della liquidazione della Progetto Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

