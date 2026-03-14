Mercoledì 18 marzo 2026 alle 17.30 si terrà a Carrara, nella sala conferenze di via Frassina, un incontro pubblico intitolato AAA Ordine Mondiale Cercasi. L’evento è organizzato con l’obiettivo di discutere le nuove dinamiche internazionali e le trasformazioni in corso. Alla sessione parteciperà Dario Fabbri, che presenterà le sue analisi sul tema.

Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 17.30, la sala conferenze di via Frassina a Carrara ospiterà un incontro pubblico dal titolo AAA Ordine Mondiale Cercasi. L’evento vede come ospite principale Dario Fabbri, autore dell’opera Il destino dei popoli, per analizzare i nuovi equilibri internazionali. La manifestazione è organizzata da Confartigianato Imprese Massa Carrara Lunigiana in collaborazione con il Circolo Mazzei, nell’ambito della Mazzei Week che si svolge dal 15 al 22 marzo. L’iniziativa, aperta a tutti senza biglietto d’ingresso, mira a fornire alla comunità locale strumenti per decifrare le dinamiche globali che impattano direttamente sulle economie territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrara: Dario Fabbri svela le chiavi del nuovo ordine

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