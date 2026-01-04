Dario Fabbri il retroscena | Maduro venduto Perché non è finita

In un’analisi accurata, Dario Fabbri esplora il contesto e le implicazioni della recente cattura di Maduro, offrendo spunti di riflessione sul futuro del Venezuela. A Quarta Repubblica si approfondisce il retroscena di questa vicenda, analizzando i possibili scenari e le dinamiche politiche coinvolte, con un approccio obiettivo e informativo. Un quadro essenziale per comprendere le ripercussioni di un avvenimento di grande rilevanza internazionale.

A Quarta Repubblica si fa il punto sulla cattura di Maduro. Uno degli interrogativi più ricorrenti in queste ore riguarda il futuro del Venezuela. Che cosa accadrà dopo la rimozione del dittatore dal regime di Caracas. Trump ha fatto sapere che gli Usa gestiranno il Paese finchè sarà necessario. E a dare una spiegazione ai possibili scenari è stato Dario Fabbri, analita, che intervenendo nel corso della trasmissione ha affermato: "Beh, la cosa non è finita. Al momento, mettiamoci d'accordo, o sono d'accordo con Trump, io non lo escludo. Qualcuno ha venduto Maduro. Lo scorso ottobre gli Stati Uniti hanno in maniera molto goffa provato a prendersi Maduro e non ci sono riusciti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dario Fabbri, il retroscena: "Maduro venduto. Perché non è finita" Leggi anche: Dario Fabbri a Perugia con “Che mondo fa?”, la geopolitica tra conflitti e sfide economiche Leggi anche: «Trump ha decapitato il Venezuela, ma il regime è lì. Usa condizionati dalla spinta dei neo conservatori» – Il videocommento di Dario Fabbri Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela, Dario Fabbri spiega l’arresto di Maduro e la linea dura degli Stati Uniti - Dario Fabbri analizza la decisione degli Stati Uniti di Donald Trump di procedere contro Nicolás Maduro. la7.it

Venezuela dopo Maduro: chi detiene il potere ora - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

«Trump ha decapitato il Venezuela, ma il regime è lì. Usa condizionati dalla spinta dei neo conservatori» – Il videocommento di Dario Fabbri - Secondo quanto dichiarato da Donald Trump, il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie sarebbero stati catturati. msn.com

Attacco Usa al Venezuela. L'intervento di Dario #Fabbri. #Venezuela #quartarepubblica x.com

Quarta Repubblica. . Attacco Usa al Venezuela. L'intervento di Dario #Fabbri. #Venezuela #quartarepubblica - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.