Un appassionato scrive a un critico d’arte per presentare le sue prove riguardo a un busto attribuito a Michelangelo. In una lettera, spiega che non intende discutere gli aspetti stilistici dell’opera, ma si concentra esclusivamente sulla ricostruzione storica supportata da documenti d’archivio. La comunicazione si rivolge direttamente al destinatario, senza entrare nel merito di analisi estetiche o motivazioni.

Gentile Professore, non entrerò nel merito della sua disamina tecnico -stilistica poiché, come ho più volte chiarito, il mio campo di indagine è relativo alla ricostruzione storica basata sui documenti d’archivio. Parliamo di una ricerca durata quasi dieci anni che ha permesso di ricostruire una linea attributiva documentale del busto del Salvatore in Sant’Agnese fuori le mura, composta da atti notarili, testamenti, visite ufficiali, carteggi e testimonianze coeve. D’altra parte è noto che un documento è tanto più attendibile quanto più è temporalmente vicino all’autore dell’opera e proveniente da un archivio pubblico. Per arrivare a.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caro Sgarbi, ecco le mie prove sul busto di Michelangelo

Articoli correlati

Leggi anche: Ecco perché quel busto non è di Michelangelo

Leggi anche: Sgarbi assolto sul Manetti: insufficienza di prove, la Procura valuta l’appello