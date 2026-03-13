Ecco perché quel busto non è di Michelangelo

Ora che i dettagli sono stati chiariti, si scopre che il busto non è di Michelangelo. Gli esperti hanno analizzato le caratteristiche artistiche e i materiali e hanno concluso che l'opera non corrisponde allo stile conosciuto del maestro rinascimentale. Le indagini si sono concentrate sui segni distintivi e sulle tecniche utilizzate, portando a questa definitiva identificazione.

Ora che i nodi critici sono stati esposti, vengono fuori anche i pettini. Avevo evidenziato nelle pagine di questo giornale, quando altrove era ancora tutto un rimbombare di trombe trionfali sul ritrovamento di un capolavoro di Michelangelo, che l'attribuzione di quel modesto busto nella basilica nomentana di Sant'Agnese riferito al Buonarroti anche ai tempi di Stendhal e di Turner, opera di chiara destinazione privata che solo nel secondo Ottocento è finita su un altare della chiesa da uno spazio attiguo soppresso, non avrebbe mai passato il vaglio di un'analisi stilistica appena decente. Che cosa è l'analisi stilistica?... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

