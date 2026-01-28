Caro energia Nocentini Confartigianato | Così si penalizzano micro e piccole imprese

Confartigianato di Arezzo critica il Decreto Energia, sottolineando che le nuove regole penalizzano le micro e piccole imprese. Secondo l’associazione, gli oneri energetici sono ancora troppo alti e colpiscono duramente chi ha meno risorse. La loro richiesta è di apportare modifiche che alleggeriscano questa pressione.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Confartigianato Imprese Arezzo interviene sul dibattito relativo al Decreto Legge Energia, evidenziando la necessità di apportare correzioni sostanziali al provvedimento per ridurre il peso degli oneri energetici che continuano a gravare in modo sproporzionato sulle micro e piccole imprese. Secondo Confartigianato, le misure attualmente previste dal decreto rischiano di non incidere in maniera efficace sul caro-oneri in bolletta e di scaricare ancora una volta i costi del sistema energetico proprio sulle realtà produttive di dimensioni minori, che rappresentano l'ossatura dell'economia locale.

