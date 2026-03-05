Un quintale di carne e preparati senza tracciabilità multata una macelleria di via Montalbo

Una macelleria di via Montalbo è stata multata dopo il sequestro di oltre un quintale di carne e preparati conservati nei suoi frigoriferi. I prodotti alimentari trovati non avevano tracciabilità e la provenienza non è stata possibile risalire. Le autorità hanno eseguito un controllo che ha portato alla sanzione e al sequestro dei beni.

Nei frigo c'erano oltre un quintale di prodotti alimentari, tra pezzi di carne e preparati, di cui non è stato possibile ricostruire la provenienza. I carabinieri del Nas hanno sanzionato il titolare di un'attività che si trova in via Montalbo, la macelleria Romeo, con una multa da 3.500 togliendo inoltre dal mercato tutti i prodotti privi di tracciabilità. Il prosieguo dell'attività sarà adesso vincolato al rispetto delle rigorose prescrizioni determinate dall'autorità sanitaria sulla base di quanto indicati nei verbali dai carabinieri del Nas.