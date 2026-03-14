Carlos Alcaraz sceglie i tre maestri della palla corta | tra i tennisti non c’è Jannik Sinner

Carlos Alcaraz ha indicato i tre tennisti più abili nella giocata della palla corta, tra cui non figura Jannik Sinner. Durante il torneo di Indian Wells, il giocatore spagnolo ha menzionato Moutet, Djokovic e Dimitrov come i migliori nel fare il drop shot. La scelta si concentra sui protagonisti del circuito che si distinguono per questa tecnica specifica.

Carlos Alcaraz è abilissimo nella palla corta. Il tennista spagnolo da Indian Wells ha eletto i tre tennisti più bravi nel fare il drop shot, che per lo spagnolo sono Moutet, Djokovic e Dimitrov. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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