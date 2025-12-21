Jannik Sinner ignorato dai tennisti delle Next Gen ATP Finals | un plebiscito per Alcaraz nelle preferenze

Un vero e proprio plebiscito. Quest'oggi cala il sipario sull' edizione 2025 delle Next Gen ATP Finals di Jeddah, in Arabia Saudita. A contendersi il titolo saranno l'americano Learner Tien e il belga Alexander Blockx, protagonisti di una finale che si preannuncia ricca di spunti tecnici e tattici. Sulla carta, forte dell'esperienza già maturata nel circuito maggiore, Tien parte con i favori del pronostico, ma Blockx ha dimostrato nel corso del torneo di possedere qualità tutt'altro che banali, in particolare nella micidiale combinazione servizio-dritto. Le Next Gen ATP Finals rappresentano da sempre una vetrina privilegiata per i migliori talenti emergenti del tennis mondiale, chiamati a mettersi in mostra con l'obiettivo di utilizzare questo palcoscenico come trampolino di lancio verso il grande tennis del futuro, già a partire dal 2026.

Chi sfiderà Sinner e Alcaraz nel 2026? La previsione della Bbc ignora però Musetti - La tv inglese ha stilato una lista di cinque giocatori che potrebbero dare del filo da torcere a Jannik e Carlos nella prossima annata: spicca l'assenza del carrarino ... msn.com

Alcaraz ignora Sinner: "Quant'è forte Fonseca". Musetti spavaldo: "Io il terzo incomodo tra Jannik e Carlos" - Musetti fa lo spavaldo spavaldo: Sarò io il terzo incomodo tra Jannik e Carlos. sport.virgilio.it

