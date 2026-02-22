Carlos Alcaraz schiaffo a Jannik Sinner | Non posso mentire

Carlos Alcaraz ha dominato la scena sportiva con la vittoria a Doha, rafforzando la sua posizione di testa nel mondo del tennis. La sua vittoria, che segue il successo agli Australian Open, dimostra la sua costante crescita e determinazione. Alcaraz ha mostrato sicurezza e rapidità nei colpi, lasciando gli avversari indietro. Questa vittoria lo avvicina ancora di più alla vetta della classifica mondiale. La sua stagione promette grandi sfide nei prossimi tornei.

Un Carlos Alcaraz sempre più lanciato, sempre più numero 1. L'ultimo trionfo a Doha, dopo aver vinto anche gli Australian Open, certifica lo stato di grazia del fuoriclasse spagnolo, che ora guarda tutti dall’alto in basso anche in classifica. Ma a fare notizia, oltre al dominio in campo, sono le sue parole su Jannik Sinner. Sul cemento qatariota Alcaraz ha lasciato le briciole. In finale ha travolto Arthur Fils con un perentorio 6-2, 6-1 in appena 52 minuti, imponendo ritmo, potenza e una concentrazione che negli ultimi mesi sembra diventata il suo marchio di fabbrica. Il murciano, già campione agli Australian Open, ha mostrato una continuità mentale che in passato gli era talvolta mancata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz rassegnato: "So cosa farà per battermi"Dopo la vittoria agli US Open, Carlos Alcaraz riflette sulla loro rivalità e sulla strategia di Jannik Sinner per affrontarlo.

Courier: “Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non hanno punti deboli”La stagione di tennis si apre con una grande sorpresa: Carlos Alcaraz conquista gli Australian Open, portando a casa il suo primo titolo del Grand Slam e completando il Career Grand Slam.

Carlos Alcaraz & Jannik Sinner, look how different their warm-ups are..

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ATP Doha: Alcaraz si complica la vita, ma la spunta su un ritrovato Rublev; ATP Doha: Alcaraz fa 150 sul cemento, sconfitto in due set un grande Rinderknech. Ok Rublev; Tennis: Jannik abbiamo un problema, lo schiaffo di Doha frena l'assalto al trono di Alcaraz, Sinner numero uno sale a quota 2,00; ATP Doha, Alcaraz avanza ma a sorpresa esce Sinner!.

Alcaraz, che schiaffo a Musetti! Djokovic mi ha ucciso, poi la frase sull'italianoTORINO - Carlos Alcaraz inaugura le Nitto Atp Finals 2025 con un netto successo contro Alex De Minaur. Lo spagnolo si è detto molto soddisfatto sia del suo gioco che della superficie: Sono davvero ... tuttosport.com

Inarrestabile Carlos Alcaraz, è finale anche a Doha: un buon Rublev sconfitto in due setIl numero uno al mondo ha regolato il campione uscente in due set, nonostante il russo ha giocato il suo miglior tennis Prosegue l’incredibile stato di forma di Carlos Alcaraz, che dopo aver messo a s ... tennisitaliano.it

Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz si è portato sul 12-0 nel 2026, sconfiggendo Arthur Fils per 6-2, 6-1 e vincendo il Qatar Open, mentre Fils ha coronato una settimana di successi con un secondo posto a Doha - facebook.com facebook

Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz si è portato sul 12-0 nel 2026, sconfiggendo Arthur Fils per 6-2, 6-1 e vincendo il Qatar Open, mentre Fils ha coronato una settimana di successi con un secondo posto a Doha x.com