Dalla kefiah al sombrero la sinistra nostrana da pro-Pal si improvvisa pro-Mad e scende in piazza per Maduro C’erano tutti | antagonisti sindacati e Collettivi rossi

Negli ultimi tempi, alcuni gruppi della sinistra italiana hanno spostato l’attenzione da cause tradizionali a sostegno di Maduro, manifestando in piazza con vari simboli e rappresentanze. Tra antagonisti, sindacati e collettivi, si osserva un cambiamento di orientamento che evidenzia la complessità e le diverse sfumature di posizionamento politico all’interno di questo panorama. Questa dinamica riflette le trasformazioni in corso nel modo di intendere attivismo e solidarietà.

Non c'è pace tra i gazebo e i collettivi della sinistra nostrana. Archiviata (ma solo temporaneamente) l a mobilitazione permanente pro-Pal, la galassia antagonista ha trovato un nuovo "martire" da venerare: Nicolás Maduro. Il copione è lo stesso, i volti sono i soliti, ma stavolta il palcoscenico è il Venezuela, o meglio, la difesa d'ufficio di un regime che ha ridotto un popolo alla fame e perseguitato e silenziato i dissidenti, trascinando un intero Paese in un inferno di corruzione dilagante, criminalità diffusa, narcotraffico, diritti umani rinnegati. E così la sceneggiatura rossa militante torna in scena, dalle aule della politica alle piazze d'Italia.

