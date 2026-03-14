Un corteo si è svolto a Roma, partendo da piazza della Repubblica, con manifestanti di estrema sinistra e di sinistra radicale che hanno dato alle fiamme foto di Meloni e Nordio. Il ministro ha dichiarato di non essersi lasciato intimidire dagli eventi. La protesta ha coinvolto diverse decine di persone che hanno espresso il loro dissenso contro il referendum, la guerra e il governo ritenuto liberticida.

È partito da piazza della Repubblica, a Roma, il corteo per dire " no al referendum, no alla guerra, no al governo liberticida". "Giù le mani dall'Iran" e "Giù le mani da Cuba" si legge su alcuni cartelli esposti dai manifestanti. Su altri "Diciamo no all'Italia peggiore" con i volti di Salvini, Bossi e Santanchè. E "L'Italia ripudia i ministri traditori della Costituzione". Numerosi i riferimenti alla Carta, come un fantoccio di una donna con i colori della bandiera italiana stesa su un lettino d'ospedale. Sotto, una croce e la scritta rossa "Costituzione". Una ragazza ha il volto completamente truccato di nero, mentre al centro, dagli occhi alle guance, in bianco, il "No" che fa da leitmotiv alla manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carc, pro Pal e sinistra estrema bruciano in piazza foto di Meloni e Nordio. Il ministro: "Non mi intimoriscono

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