Carburanti | la Gdf smaschera le frodi nella filiera energetica

Il 9 marzo 2026, durante controlli lungo tutta la filiera dei carburanti, la Guardia di Finanza ha individuato pratiche fraudolente e distorsioni di mercato. L’operazione si è concentrata su aziende coinvolte nella distribuzione e vendita di combustibili, con l’obiettivo di contrastare irregolarità fiscali e pratiche illecite. L’attività si inserisce nel contesto di un aumento dei prezzi dell’energia legato alla crisi nel Medio Oriente.

Il 9 marzo 2026, mentre la crisi geopolitica nel Medio Oriente spinge i prezzi dell'energia verso l'alto, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli lungo tutta la filiera dei carburanti per prevenire distorsioni di mercato e frodi fiscali. Questa operazione, lanciata su indicazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze in concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, mira a garantire la trasparenza dei prezzi e a smascherare accordi anticoncorrenziali che danneggiano i consumatori. L'intervento non si limita alla semplice ispezione visiva, ma scende nei dettagli tecnici della commercializzazione, analizzando l'andamento dei valori di mercato in ogni fase.