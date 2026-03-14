Dopo la partita tra Inter e Atalanta, Capuano ha commentato un episodio riguardante Frattesi, definendolo un contatto netto ed evidente. Ha inoltre criticato la Marotta League, sostenendo che o non esiste o non funziona. Le sue dichiarazioni si concentrano sugli episodi più discussi durante la sfida tra le due squadre, con un focus su quanto accaduto in campo.

Inter News 24 Capuano analizza così gli episodi più discussi della sfida tra l’Inter di Chivu e l’Atalanta di Palladino: ecco le sue parole. Il pareggio di San Siro tra Inter e Atalanta è destinato a trascinarsi dietro polemiche per settimane. Secondo Giovanni Capuano, le decisioni arbitrali hanno pesantemente influenzato l’esito della sfida, danneggiando la capolista in due momenti chiave. Il giornalista, dalle colonne di Panorama, lancia una provocazione chiara: « La Marotta League non esiste se non nella testa dei complottisti e, se anche esiste, non funziona bene ». Nel finale caotico del match, l’arbitro Manganiello avrebbe infatti preso due abbagli decisivi che hanno favorito l’undici di Palladino a discapito dei nerazzurri di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Capuano dopo Inter Atalanta: «Su Frattesi c’è un contatto netto ed evidente. La Marotta League? O non esiste o non funziona…»

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