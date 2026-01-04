La moglie aggredita dal marito a Brescia lo aveva denunciato pochi giorni fa | era stato attivato il codice rosso
A Brescia, Rita Manganelli, 45 anni, aveva recentemente denunciato il marito Pasquale Raccioppoli per maltrattamenti, attivando il codice rosso. Pochi giorni dopo, la donna è stata aggredita, riaccendendo l’attenzione sulla situazione di violenza domestica nella zona. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e di una rete di supporto per le vittime.
Rita Manganelli, 45 anni, aveva appena sporto denuncia per maltrattamenti nei confronti del marito Pasquale Raccioppoli. È stata aggredita a forbiciate nella loro casa di Capriolo (Brescia). 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Pamela Genini in ospedale aveva detto di essere stata picchiata: perché non è stato attivato il codice rosso
Leggi anche: Trovato morto in casa, sul divano. A Natale aveva denunciato la moglie, facendo scattare il codice rosso
Roma, pitbull azzanna il padrone in casa, la moglie uccide l'animale con un coltello e salva il marito; Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore; Omicidio Cordì, per la difesa non c'è nessuna certezza sulla presenza della moglie Susanna Brescia sul luogo del delitto.
Aggredita a colpi di forbice dal marito mentre scappa - Un uomo di 51 anni ha aggredito la moglie 45enne colpendola al collo con un paio di forbici, ferendola gravemente. ansa.it
Marito accoltella al collo la moglie: la lite scoppiata in casa è proseguita in strada VIDEO - Una donna italiana di 44 anni è stata accoltellata alla gola dal marito, di 51 anni, al culmine di un litigio per futili motivi a Capriolo, nel bresciano. ilgazzettino.it
Brescia, accoltella la moglie al culmine di una lite. La donna è in gravi condizioni - Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina a Capriolo, nel Bresciano, dopo essere stata aggredita dal marito con un coltello al culmine di una lite in casa. msn.com
Roccamonfina. Picchia la moglie: 40enne arrestato dai Carabinieri Aggredita con schiaffi e pugni al volto... - facebook.com facebook
Prima la lite con la moglie, poi l'aggressione ai carabinieri: arrestato 49enne nel Palermitano x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.