La moglie aggredita dal marito a Brescia lo aveva denunciato pochi giorni fa | era stato attivato il codice rosso

A Brescia, Rita Manganelli, 45 anni, aveva recentemente denunciato il marito Pasquale Raccioppoli per maltrattamenti, attivando il codice rosso. Pochi giorni dopo, la donna è stata aggredita, riaccendendo l’attenzione sulla situazione di violenza domestica nella zona. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e di una rete di supporto per le vittime.

