Nella serata del 7 marzo a Caprino Bergamasco, i carabinieri sono intervenuti per una lite tra familiari che è sfociata in un’aggressione. Un uomo di 30 anni ha colpito la sorella, che soffre di disturbi psichiatrici. Per questo episodio è stato attivato il “codice rosso”. La vicenda si è svolta in un contesto domestico dove si sono verificati i fatti.

Caprino Bergamasco (Bergamo), 14 marzo 2026 – Intervento dei carabinieri nella serata del 7 marzo a Caprino Bergamasco per una violenta lite familiare degenerata in aggressione. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Zogno sono intervenuti d’urgenza all’interno di un’abitazione del paese. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 30 anni, classe 1995, già noto alle forze dell’ordine e affetto da patologie psichiatriche, in forte stato di agitazione avrebbe aggredito fisicamente la sorella convivente di 34 anni, anche lei affetta da analoghi disturbi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato entrambi in ospedale in codice verde: il 30enne è stato accompagnato a Bergamo, mentre la donna è stata portata al nosocomio di Merate per le cure del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggredisce la sorella affetta da disturbi psichiatrici: attivato il “codice rosso” per un 30enne

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