Canzi | L’obiettivo ora è la Champions da seconde Rasmussen? Ci puntiamo tanto in prospettiva

Il responsabile tecnico della squadra ha dichiarato che l’obiettivo principale è qualificarsi in Champions League come seconda in classifica. Ha anche parlato di Rasmussen, sottolineando l’importanza di puntare su di lui nel futuro. La squadra si concentra dunque su queste priorità per la fine della stagione, con particolare attenzione alle prestazioni in campionato e allo sviluppo dei giocatori giovani.

Calciomercato Juve: come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto. I due scenari Vicario Juventus, si raffredda questa pista per la porta: il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime Mercato Juve, Spalletti chiaro con la dirigenza: ok il rinnovo, ma si aspetta questi colpi in estate. Il piano del mister Carnesecchi Juventus, continua il momento no dell’obiettivo bianconero: dopo i 6 gol presi dal Bayern Monaco, errore fatale contro l’Inter! Cosa è successo Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero. Concorrenza, caratteristiche e costo del cartellino: tutti i dettagli Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Canzi: «L’obiettivo ora è la Champions da seconde. Rasmussen? Ci puntiamo tanto in prospettiva» Articoli correlati Canzi: «Rosucci domani è out, ma niente di grave. Girelli ha ancora tanto da dare, dall’inizio o a gara in corso»Kalulu a rischio cessione senza Champions? Due club di Premier pronti all’offerta Mercato Juve: Spalletti nomina tre incedibili. Leggi anche: Albalonga calcio, Savioli: “L’obiettivo è quello dei play off, ci teniamo tanto” Contenuti utili per approfondire Canzi L'obiettivo ora è la Champions da... Argomenti discussi: Offese contro Sal Da Vinci e Napoli, c'è l'esposto per discriminazione territoriale. Canzi: Se le prime lasceranno dei punti, noi ci saremo. Obiettivo Champions. Su Rasmussen...Dopo il prezioso successo nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia, la Juventus Women torna a focalizzarsi sul campionato. Le bianconere sono attese dalla gara casalinga contro ... tuttojuve.com Women | Mister Canzi presenta la sfida contro il MilanLa Juventus Women vuole dare continuità ai propri risultati. Dopo la vittoria della sfida d'andata di Coppa Italia, domani ospita il Milan. L'articolo WOMEN| Mister Canzi presenta la sfida contro il M ... msn.com