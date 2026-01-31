Canzi | Rosucci domani è out ma niente di grave Girelli ha ancora tanto da dare dall’inizio o a gara in corso

Domani la Juventus dovrà fare a meno di Rosucci, che non sarà in campo a causa di un problema non grave. La buona notizia è che Girelli, invece, è pronta a scendere in campo e può dare ancora molto alla squadra, sia dall’inizio che a partita in corso.

