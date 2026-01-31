Canzi | Rosucci domani è out ma niente di grave Girelli ha ancora tanto da dare dall’inizio o a gara in corso
Domani la Juventus dovrà fare a meno di Rosucci, che non sarà in campo a causa di un problema non grave. La buona notizia è che Girelli, invece, è pronta a scendere in campo e può dare ancora molto alla squadra, sia dall’inizio che a partita in corso.
. Parla il tecnico della Juventus Women. In vista della sfida di domani, domenica 1 febbraio alle ore 18:00 in casa contro il Sassuolo, mister Canzi ha parlato della condizione fisica della squadra e dell’avvicinamento della Juventus Women alla prossima partita di Serie A Femminile. Le bianconere arrivano dalla vittoria col Napoli valsa la conquista delle semifinali di Coppa Italia. CONDIZIONE SQUADRA – « Rosucci è uscita contro il Napoli a causa di un problema fisico: fortunatamente non è niente di grave, ma domani non sarà della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Canzi: «Sono contento per Thomas che ha sofferto tanto, lei è impeccabile ma io sono pagato per scegliere. Ecco come sta Rosucci»
Max Canzi si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli.
