San Giovanni Galermo progetto da oltre tre milioni di euro per la nuova sede del centro per l’impiego

La giunta comunale di Catania ha approvato il progetto di fattibilità per la ristrutturazione di via Galermo 254, destinato a ospitare la nuova sede del centro per l’impiego. Con un investimento di oltre tre milioni di euro, l’intervento mira a migliorare i servizi pubblici offerti ai cittadini, garantendo una struttura moderna e funzionale. L’obiettivo è rafforzare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi dedicati all’occupazione nel territorio.

La giunta comunale di Catania, presieduta dal Sindaco Enrico Trantino, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'adeguamento dell'immobile comunale di via Galermo 254, destinato a diventare la nuova sede del centro per l'impiego, portando servizi pubblici essenziali in una.

Esplosione a Catania dopo maxi fuga di gas, crollata palazzina di tre piani: 14 feriti, alcuni gravi. Si temono vittime - I tecnici erano al lavoro per una fuga di gas quando un boato fortissimo ha scosso il rione San Giovanni Galermo a Catania ed è stato sentito anche in altre parti della città. ilmessaggero.it

Catania, crolla palazzina di tre piani: quattordici i feriti, nessun disperso - L’incidente nel rione San Giovanni Galermo causato da un appartamento saturo di metano. rainews.it

Catania - La Polizia scova droga e munizioni in un condominio di S. Giovanni Galermo Catania - Nel quartiere San Giovanni Galermo i poliziotti della Squadra Volante, con il supporto della Squadra Cinofili, hanno rinvenuto all’interno di un condominio oltre 1 - facebook.com facebook

