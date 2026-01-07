San Giovanni Galermo progetto da oltre tre milioni di euro per la nuova sede del centro per l’impiego

Da cataniatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Catania ha approvato il progetto di fattibilità per la ristrutturazione di via Galermo 254, destinato a ospitare la nuova sede del centro per l’impiego. Con un investimento di oltre tre milioni di euro, l’intervento mira a migliorare i servizi pubblici offerti ai cittadini, garantendo una struttura moderna e funzionale. L’obiettivo è rafforzare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi dedicati all’occupazione nel territorio.

La giunta comunale di Catania, presieduta dal Sindaco Enrico Trantino, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'adeguamento dell'immobile comunale di via Galermo 254, destinato a diventare la nuova sede del centro per l'impiego, portando servizi pubblici essenziali in una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

san giovanni galermo progetto da oltre tre milioni di euro per la nuova sede del centro per l8217impiego

© Cataniatoday.it - San Giovanni Galermo, progetto da oltre tre milioni di euro per la nuova sede del centro per l’impiego

Leggi anche: Nuova sede del centro per l’impiego, via alla procedura di gara da 1,3 milioni

Leggi anche: Centro per l’impiego, al via lavori da due milioni di euro per una sede rinnovata. Come cambierà

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Devianza giovanile, Regione finanzia progetto dell'Istituto incremento ippico a Catania.

san giovanni galermo progettoSan Giovanni Galermo, progetto da oltre tre milioni di euro per la nuova sede del centro per l’impiego - I prossimi passaggi prevedono la redazione del progetto esecutivo, le cui attività sono già in corso, e l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori entro il prossimo mese di marzo ... cataniatoday.it

Esplosione a Catania dopo maxi fuga di gas, crollata palazzina di tre piani: 14 feriti, alcuni gravi. Si temono vittime - I tecnici erano al lavoro per una fuga di gas quando un boato fortissimo ha scosso il rione San Giovanni Galermo a Catania ed è stato sentito anche in altre parti della città. ilmessaggero.it

Catania, crolla palazzina di tre piani: quattordici i feriti, nessun disperso - L’incidente nel rione San Giovanni Galermo causato da un appartamento saturo di metano. rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.