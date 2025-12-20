ReStart Scampia qual è lo stato di avanzamento dei lavori | gli interventi previsti e il cronoprogramma
Mercoledì 17 dicembre il quartiere di Scampia ha vissuto un’altra giornata importante per la sua storia e il suo futuro. Sono, infatti, iniziate, alla presenza delle istituzioni come il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il prefetto di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Restart Scampia: il cronoprogramma degli interventi dopo l'abbattimento della Vela Rossa - Dopo lo sgombero delle Vele di Scampia tra luglio e dicembre del 2024 in base a ordinanze sindacali, il cronoprogramma degli interventi di rigenerazione urbana dell'intero ... ilmattino.it
Scampia, sgombero Vela Rossa. Vanno via le ultime 11 famiglie - “Non è più la Scampia di Gomorra, ma una nuova Scampia”: così ieri il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel giorno in cui con lo sgombero pacifico delle ultime 11 famiglie dalle Vele di Scampia si ... ilfattoquotidiano.it
Scampia, in corso lo sgombero della Vela gialla - E' iniziato lo sgombero della vela gialla di Scampia: viene così data esecuzione all'ordinanza firmata dal sindaco di Napoli Gaetano Mantredi lo scorso 10 settembre. rainews.it
Dietro gli applausi e le dichiarazioni di circostanza, tuttavia, si nasconde spesso un’ingiustizia storica: chi ha davvero piantato i semi della rigenerazione di Scampia È innegabile che il progetto “ReStart Scampia” abbia beneficiato di fondi europei e nazionali - facebook.com facebook
Scampia, giù la vela rossa. Aperto il cantiere per la demolizione-E' l'ultima da abbattere nel programma di rigenerazione urbana "ReStart" mentre prosegue la riqualificazione di quella celeste, teatro del crollo del 2024 con 3 vittime @ComuneNapoli @TgrRai x.com
