Lavori di recupero all' ex Foro Boario il cantiere verso la fase conclusiva

Osimo si avvicina alla fine dei lavori di recupero dell’ex Foro Boario. Il cantiere procede secondo i tempi stabiliti e si prevede di chiudere entro l’inizio di giugno. Quando i lavori saranno conclusi, il luogo simbolo alle porte del centro storico tornerà a disposizione della città, più sicuro e funzionale di prima.

OSIMO – Si sta per avviare alla fase conclusiva il cantiere di recupero dell'ex Foro Boario. I lavori proseguono come da cronoprogramma e per inizio giugno saranno terminati riconsegnando alla città un luogo simbolo alle porte del centro storico, più sicuro e funzionale. Ridando al contempo uno.

