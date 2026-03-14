cani stretta sulle rinunce tassa di 10 euro al giorno

Una nuova tassa di 10 euro al giorno è stata introdotta per chi tiene un cane in attesa di adozione. La misura prevede il pagamento di questa diaria di mantenimento fino al momento in cui l’animale verrà adottato da una nuova famiglia. La decisione riguarda tutti coloro che ospitano un cane senza averlo ancora trovato una sistemazione definitiva.

Una diaria di mantenimento di dieci euro al giorno fino a quando il cane non sarà nuovamente adottato. È una manovra economicamente forte, formulata con l’obiettivo di scoraggiare un malcostume sempre più diffuso, quella introdotta dal Comune di Lerici per normare le rinunce di proprietà degli animali d’affezione. Dopo l’approvazione del regolamento comunale sulla tutela degli animali, la giunta guidata da Leonardo Paoletti compie un altro passo, inserendo una ’ tassa di mantenimento ’ a carico di chi decide di rinunciare alla proprietà di un cane o di un gatto, riportandolo in canile. La nuova misura, che il Comune ha promosso con il fine... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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