Tassa sui rifiuti | a Trieste costa un euro al giorno ecco la classifica regionale

A Trieste, i cittadini pagano in media un euro al giorno di tassa sui rifiuti, una delle più alte della regione. La classifica regionale mostra che Gorizia ha la tariffa più alta, mentre Pordenone ha quella più bassa. Nonostante i costi, Trieste si conferma tra le città meno care d’Italia.

Uno studio della Uil ha analizzato le tariffe in Friuli Venezia Giulia. Pordenone è la città dove si paga di meno per il servizio La tassa rifiuti più alta in Friuli Venezia Giulia la si paga a Gorizia, la più bassa a Pordenone. Il capoluogo della Destra Tagliamento è anche una delle città meno care d'Italia. Lo rileva lo studio svolto dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil, in merito al carico fiscale della Tari sui contribuenti italiani dal 2020 a oggi. A Gorizia nel 2025 la Tari ha raggiunto un valore medio annuale di 435 euro per nucleo familiare, superando la media nazionale pari a 350 euro.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Trieste Città

Il Comune di Capodrise ha iniziato a recuperare le somme lasciate nei tributi locali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Trieste Città

Argomenti discussi: Tari non pagata, ecco quando va in prescrizione: le cose da sapere; Tari 2026, cosa cambia? Ecco dove e di quanto aumenta la tassa sui rifiuti; Tassa sui rifiuti e Imu, è caccia agli evasori: il Comune spera di incassare 800mila euro; Tari non pagata, dopo quanto tempo va in prescrizione?.

Tassa rifiuti, a Trento e Bolzano il costo è sotto la media nazionaleSe la tassa sui rifiuti non piace a nessuno, gli abitanti di Trento e Bolzano possono almeno consolarsi pensando che il costo medio per nucleo familiare, in entrambi i capoluoghi è sotto la media nazi ... ansa.it

In Fvg la tassa rifiuti più cara a Gorizia, la più bassa a PordenoneLa tassa rifiuti più alta in Friuli Venezia Giulia la si paga a Gorizia, la più bassa a Pordenone. Il capoluogo della Destra Tagliamento è anche una delle città meno care d'Italia. (ANSA) ... ansa.it

Tassa rifiuti, a Trento e Bolzano il costo è sotto la media nazionale. Ma secondo lo studio della Oil in un anno la spesa è salita del 7,79% in Trentino #ANSA x.com

Tassa sui rifiuti, a Reggio Calabria si paga il doppio rispetto a Brescia e Belluno. Nella città dello Stretto la Tari è tra le 10 più care d'Italia. Uno studio della Uil mette in evidenza le disparità tra i diversi comuni. Leggi l'articolo completo: - facebook.com facebook