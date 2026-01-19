Il paese di 2.500 abitanti in provincia di Como che introduce la tassa di soggiorno da 2 euro al giorno

A partire da quest’anno, il comune di un paese di 2.500 abitanti in provincia di Como applica una tassa di soggiorno di 2 euro al giorno. Questa misura non riguarda solo i visitatori, ma influisce anche sul finanziamento di servizi e infrastrutture locali, contribuendo a sostenere le attività legate al turismo e alla qualità della vita della comunità.

Non è solo una novità “da vacanza”: quando un Comune introduce l’imposta di soggiorno, cambia anche il modo in cui si finanziano servizi e interventi legati alla presenza dei turisti. A Eupilio la misura è scattata dal 1 gennaio, con tariffe diverse tra b&b e campeggio. Dal 1 gennaio a Eupilio è.🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Turismo, anche Santa Sofia introduce la tassa di soggiorno: "Aiuterà a migliorare i servizi"

Leggi anche: Che cos’è la Su Frigadori, la focaccia contadina nata in un paese sardo di 500 abitanti

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Questo nostro strano Paese/2 - Era il 26 aprile di quest’anno, il giorno dopo la Festa della Liberazione, quando l’Italia cominciava a intravedere una liberazione (ahinoi illusoria, a quanto pare) dalle restrizioni imposte ... avvenire.it

Su YouTube un video di promozione turistica raccontato dagli abitanti innamorati del loro paese. Scopri l'articolo completo nel numero in edicola! #video #casteldelrio #circondario - facebook.com facebook