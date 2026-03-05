Le Mulina vince il Comune Stop alla concessione Pegaso | La revoca è stata legittima

Il Comune ha ottenuto la revoca della concessione dell’ex ippodromo delle Cascine alla società Pegaso. La decisione, considerata legittima, è stata confermata dal tribunale amministrativo dopo un procedimento giudiziario. La sentenza rappresenta un risultato importante per le autorità cittadine, che avevano avviato l’iter per bloccare l’uso dell’area da parte della società. La vicenda riguarda direttamente le attività e le proprietà pubbliche nel quartiere.

di Stefano Brogioni FIRENZE Le Mulina, vittoria di Palazzo Vecchio. L'annullamento della concessione dell'ex ippodromo delle Cascine alla Pegaso, passa il (primo) vaglio del braccio di ferro davanti al tribunale amministrativo. Il Tar ha infatti respinto il ricorso della società di Lorenzo Zheng contro l'atto con cui l'amministrazione comunale fiorentina si è riappropriata del complesso che, nonostante gli antichi tentativi di riqualificazione e rilancio, versa ancora oggi in condizioni di abbandono e degrado. Legittimo, secondo i giudici del Tar, il provvedimento con cui l'anno scorso Palazzo Vecchio fece decadere la concessione, che la Pegaso aveva ottenuto in seguito a una gara, terminata nel 2014, ma che secondo il Comune, la Pegaso non avrebbe mai ottemperato secondo gli accordi.