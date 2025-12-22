Il Comune di Aversa ha emesso l’ordinanza con cui dispone la demolizione di un manufatto edilizio abusivo situato in viale Kennedy. Il provvedimento, firmato dalla dirigente dell’Area Urbanistica, Danila D’Angelo, è stato adottato a seguito di un sopralluogo e del verbale di accertamento del 9. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Manufatto abusivo, scatta l'ordinanza. Ma in 'ritardo' di 11 mesi dal blitz dei vigili urbani

