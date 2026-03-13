La mattina del 13 marzo 2026, la polizia municipale di Capua è intervenuta in via Lazzaro di Raimo, vicino al santuario di San Lazzaro, per eseguire uno sgombero di un gruppo di rom. Durante l’operazione sono stati deferiti in undici. La segnalazione civica aveva segnalato la presenza di persone e attività non autorizzate nella zona. La polizia ha portato a termine l’intervento senza incidenti.

La mattina del 13 marzo 2026 ha la polizia municipale di Capua agire con decisione in via Lazzaro di Raimo, nei pressi del santuario di San Lazzaro. Undici persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per invasione arbitraria di terreni dopo lo sgombero di un accampamento abusivo. La segnalazione iniziale era arrivata tramite posta elettronica certificata dal cittadino Riccardo Risi, che aveva messo in luce la presenza di camper e roulotte senza titoli di possesso. L’intervento è stato guidato dal comandante Felice Mollo, il quale ha coordinato l’operazione di sgombero totale dell’area interessata. Le forze dell’ordine hanno accertato l’assenza di documentazione giustificativa per la permanenza delle famiglie rom presenti sul luogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capua: sgombero rom, 11 deferiti dopo segnalazione civica

