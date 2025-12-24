Camion prende fuoco dopo scontro con un'auto sull'autostrada A1 | traffico bloccato per un'ora

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente tra auto e mezzo pesante sull’A1 tra Orte e Magliano Sabina: camion in fiamme, tratto chiuso per oltre un’ora e code verso Firenze. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente camion-auto sull'A1: il mezzo pesante prende fuoco e traffico bloccato

Leggi anche: Incidente sull’A1 a Ponzano Romano tra auto e camion, traffico in tilt e chilometri di code

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Paura sulla FiPiLi, autoarticolato prende fuoco durante il rifornimento di Gnl. Evitato un disastro; Il camion prende fuoco mentre fa rifornimento, paura sulla FiPiLi; Camion che trasporta yogurt perde il carico in A1: 4 chilometri di coda nel tratto chiuso tra il bivio per l'A15 e Parma; Il momento dell'esplosione dell'autocisterna sull'A1 VIDEO.

camion prende fuoco dopoLE FOTO. Camion a metano prende fuoco in corsa - SAN NICOLA LA STRADA – Questo pomeriggio, un camion Iveco a metano è stato avvolto dalle fiamme mentre era in marcia. casertace.net

camion prende fuoco dopoCamion prende fuoco a Gornate Olona: salvo l’autista, intervento dei Vigili del Fuoco - Decisivo il sangue freddo dell’uomo, che ha evitato rischi per sé e per gli altri automobilisti (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

camion prende fuoco dopoTUTTE LE FOTO. Camion prende fuoco nel traffico in autostrada - CASERTA – Verso le ore 18:30 di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti sull’autostrada A1, direzione nord, presso l’area di servizio di Teano, per un incendio che ... casertace.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.