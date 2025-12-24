Incidente camion-auto sull' A1 | il mezzo pesante prende fuoco e traffico bloccato

Mattinata difficile per chi si è messo in viaggio alle prime luci dell'alba di questa vigilia di Natale. Poco prima delle 7 di oggi, 24 dicembre, sull'A1 Milano-Napoli un violento incidente che ha paralizzato la circolazione in direzione nord, proprio nel momento in cui molti si stanno spostando. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Incidente sull’A1 a Ponzano Romano tra auto e camion, traffico in tilt e chilometri di code

Leggi anche: Incidente tra due camion sull'A4, traffico bloccato: 7 km di code verso Milano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Auto contro camion, incidente a Trecastelli sulla strada Corinaldese: due feriti estratti dalle lamiere; Incidente in autostrada a Orte: tre feriti nello scontro auto-camion, fino a 20 chilometri di coda; Codogno, schianto tra auto e camion: il carico di farina finisce sull’asfalto; Schianto tra un'auto e un camion. Strada interrotta e carico riverso sulla carreggiata.

Terribile incidente sulla 131, coinvolti un camion e quattro auto: traffico in tilt - Sulla 131 si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte ben quattro auto e un camion. notizie.it