dagli abiti ai viaggi meghan markle controlla tutte le decisioni e le spese personali di harry incluse le visite dal barbiere

Meghan Markle esercita un ruolo significativo nelle decisioni e nelle spese di Harry, includendo anche aspetti come abbigliamento e visite dal barbiere. Secondo alcune fonti, Harry stesso avrebbe confidato alla regina Elisabetta che Meghan tende ad ottenere ciò che desidera, anche in situazioni delicate come il rifiuto della tiara per il matrimonio. Questo rapporto di influenza si evidenzia nelle scelte personali e nelle dinamiche di coppia.

L o aveva detto lo stesso Harry alla nonna Elisabetta, quando la Markle si era impuntata su una tiara che avrebbe voluto indossare per le sue nozze e che la regina si rifiutò di prestarle: «Quello che Meghan vuole, Meghan ottiene». E questo succede anche a Montecito dove, secondo fonti vicine alla coppia, la duchessa controlla ogni movimento di Harry, incluse tutte le sue decisioni e le sue spese personali. Persino le amiche si sono sentite in dovere di avvertirla: il principe non ne può più. Harry e Meghan a Disneyland per il compleanno di Lilibeth: non mancano i ricordi di Diana X Leggi anche › A sei anni dalla Megxit Harry e Meghan vogliono tornare a corte (ma a modo loro) Meghan Markle controlla ogni mossa di Harry, anche se è ora di andare dal barbiere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

