Camerino | fuga gas famiglia in salvo e via riaperta

A Camerino, un incidente nel cantiere della Pedemontana ha causato una fuga di gas, portando alla temporanea chiusura della strada. Una famiglia che si trovava nelle vicinanze è stata evacuata in sicurezza. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, la strada è stata riaperta al traffico. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

Un’incidenza operativa nel cantiere della Pedemontana ha generato un’allerta immediata per la sicurezza pubblica a Camerino. La perforazione accidentale di una tubazione del metano da parte di una trivella ha costretto all’evacuazione precauzionale di una famiglia residente nella zona industriale di Rio. L’evento si è verificato ieri mattina, con l’allarme attivato intorno alle 8.30, portando alla chiusura temporanea della strada e all’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale. Nonostante le dimensioni significative della rottura sulla tubazione interrata di media pressione, i tecnici di Italgas hanno gestito la situazione in tempi ridotti rispetto alle previsioni iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camerino: fuga gas, famiglia in salvo e via riaperta Articoli correlati Villa Pitignano, fuga di gas e asilo evacuato: le maestre portano in salvo i bambiniIl 118 ha inviato tre equipaggi medici per effettuare delle analisi sui piccoli e sui docenti. Villa Pitignano, fuga di gas evacuato asilo: le maestre portano i bambini in salvo. Il bollettino medicoIl 118 ha inviato tre equipaggi medici per effettuare delle analisi sui piccoli e sui docenti. Una selezione di notizie su Camerino fuga gas famiglia in salvo e... Temi più discussi: Fuga di gas, evacuata una famiglia; Trivella danneggia una tubatura, fuga di gas nel cantiere della Pedemontana; Camerino, fuga di gas dopo rottura tubazione: evacuate due famiglie; Fuga di gas evacuata una famiglia. Fuga di gas, evacuata una famigliaUna trivella nel cantiere della Pedemontana perfora accidentalmente una tubazione del metano e causa una perdita importante di gas. È successo ieri mattina a Camerino, in località Rio, zona industrial ... ilrestodelcarlino.it Allarme a Camerino per una fuga di gas, l'intervento dei vigili del fuoco: evacuate due famiglieCAMERINO - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in località Rio per una fuga di gas a seguito della rottura di una tubazione interrata di media pressione. corriereadriatico.it La conduttrice perse il bambino in camerino mentre fuori infuriavano le polemiche per aver condiviso la gravidanza al Tg1 - facebook.com facebook ESCLUSIVO "Eravamo nel camerino, io l'ho salutato e lui...". Il clamoroso retroscena di Sallusti su Gratteri (VIDEO) “Mascalzone, lei non la passa liscia”. Gratteri recidivo: ha minacciato pure me x.com