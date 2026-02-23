Villa Pitignano fuga di gas evacuato asilo | le maestre portano i bambini in salvo Il bollettino medico

Una fuga di gas ha causato l’evacuazione di un asilo a Villa Pitignano, spingendo le maestre a mettere in salvo i bambini in fretta. Le squadre di soccorso sono intervenute subito, identificando la perdita e isolando la zona per evitare ulteriori rischi. Tre medici e ambulanze sono arrivati sul posto per valutare eventuali conseguenze. Le operazioni di sicurezza sono ancora in corso mentre i bambini attendono di tornare nelle aule.

Il 118 ha inviato tre equipaggi medici per effettuare delle analisi sui piccoli e sui docenti. Vigili del Fuoco mettono in sicurezza la struttura Una fuga di gas in un asilo ha fatto scattare l'allarme con l'arrivo puntuale di tre staff medici, con tanto di ambulanze d'ordinanza, e delle squadre dei Vigili del Fuoco per scoprire la perdita e mettere in sicurezza tutta l'area. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 10:30 nell'asilo nido di Villa Pitignano. Alle prime avvisaglie di odore di gas, il personale docente ha evacuato tutte le aule portando i bambini - una cinquantina - di pochi mesi fino ai tre anni di età all'esterno, in una zona considerata sicura, in attesa dei soccorritori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Sospetta fuga di gas in un asilo: evacuati bambini e maestreNella scuola dell'infanzia “Santa Maria Goretti”, si è verificata una sospetta fuga di gas, che ha portato all’evacuazione immediata di bambini e insegnanti.

Milano, fuga di gas in asilo "Il Nido del Sorriso" in via Certosa: evacuato, 12 bambini e 4 adulti intossicati, ipotesi rottura caldaiaPoche ore fa, in viale Certosa a Milano, un allarme fuga di gas ha costretto all’evacuazione dell’asilo nido

